بلاغ يوقع عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال البنوك والشركات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد.

تلقى مسئولي إحدى شركات المشروعات السياحية "شركة مساهمة مصرية" بلاغاً بتضررهم من قيام "مالكة إحدى شركات السياحة" بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق احتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها 920 ألف جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق اتهامها والحكم عليها في 19قضية " تبديد ، شيكات " ومطلوب التنفيذ عليها في 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر ، عاطل - مقيم بمدينة نصر ، المدير المالي بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر"، إذ قام المتهمين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الاستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها في حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالي بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذى لا يتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكي بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته في تلك الوقائع وقدرها20% وتقوم عقب ذلك باقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها (2 هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وأنها قامت بالتصرف في نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامي في سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التي تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (2 هاتف محمول ، مبلغ مالي وقدرة ثلاثة ألاف جنيه)، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقي للمذكور بنظام المقاصة ، فضلاً عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبي الحصول عليها نظير مقابل مادى.

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وضبطت أجهزة الأمن " 14 ألف جنية مصري، 700 دولار أمريكي" من متحصلات نشاطه الإجرامي، جهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، 2 كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف، والعديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير .

وبتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط متهم آخر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كمدير مالي بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالاشتراك مع باقي المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التي قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق احتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.