بمساعدة مسجل خطر.. سيدة تنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، سيدة ومسجل، أسسا شركة وهمية لإلحاق العاملة المصرية بالخارج.

ورد بلاغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، يفيد قيام سيدة حاصلة على دبلوم بتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، والكائن مقرها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالدول العربية، وإعطائهم عقود عمل وهمية ومن بينهم الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 150 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

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أكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبط المتهمة وبرفقتها عامل ومسجل شقي خطر نشل وسبق إتهامه والحكم عليه في 13 قضية، وتبين أنه يعمل مندوب سفريات لديها، ويشاركها في نشاطها الإجرامي.

وضبطت الأجهزة الأمنية داخل مقر الشركة الوهمية، مجموعة من الإقرارات الخاصة براغبي الحصول على فرص عمل بالخارج خالية البيانات، ومجموعة من النماذج مدون بها المهن المطلوب التعاقد عليها للعديد من الدول العربية، و(2) هاتف محمول بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من المحادثات بينها وبين ضحاياها على تطبيق "الواتس آب" وصور لجوازات سفر وسمات دخول لإحدى الدول العربية، بمواجهتها اعترفت بنشاطهما الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.