محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح رجال الأمن بالتنسيق مع مباحث مرور الأقصر في ضبط آلاف الأقراص المخدرة داخل سيارة بكمين الرواجح الحدودي مع أمن قنا.
كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالأقصر من ضبط 12970 قرص مخدر مختلف الأنواع داخل سيارة ملاكى يقودها "سائق " وبرفقته عامل، إلا أن قائد السيارة فر مسرعًا من مكان الضبط، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرافقه.
وعقب ذلك أبلغ بعض الأهالي باصطدام سيارة مسرعة بعامل تصادف مروره بذات الناحية مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى وقدموا لوحة معدنية خاصة بالسيارة قيادة المتهم الهارب.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضبطه بـ 12 ألف قرص مخدر.. هارب من كمين أمني يصدم شخصا بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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