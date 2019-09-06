بسبب الإصلاحات.. إغلاق يومي بمناطق كوبري السيدة عائشة وعباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتي ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وأفادت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخدمات المرورية ستتجنب وقوع أية تكدسات مرورية وذلك على النحو التالي: كوبري عباس في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبري، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بالمواعيد الآتية: من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 6/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 8/9/2019، ومن الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

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وستبدأ الأعمال مرة أخرى من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 22/9/2019، وستبدأ مرة أخرى من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 29/9/2019 .. الأمر الذي يستلزم غلق نصف الطريق "بالتناوب".

وأضاف الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن كوبري السيدة عائشة القادم من القلعة في اتجاه منطقة مجرى العيون سيشهد إصلاح بفواصل الكوبري وسيتم وضع طبقة "الإبوكسي".

ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال يومياً من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً "فترة الغلق اليومي للكوبري" لمدة ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ 5/9/2019 مع غلق نصف الاتجاه الأيسر للكوبري للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون اعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من تاريخ 6/9/2019 ولمدة ثلاثون يوماً.