بسبب أعمال الصيانة.. خدمات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني لمدة 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بكوبري الجيزة المعدني المتجه إلى كوبري عباس "نزلة الرمد"، والذي سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح خلال الفنرة من يوم 5/9/2019 وحتى 15/9/2019.

وأعلنت الإدارة بأن الأعمال ستكون ليلاً بدءًا من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، حيث تقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال على مرحلتين وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى: العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبري عباس وذلك لمدة 5 أيام، على أن يكون العمل بالمرحلة الثانية بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبري عباس وذلك لمدة خمسة أيام، وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئي لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.