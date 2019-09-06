حملة مكبرة لإزالة التعديات والصيد المخالف على بحيرة البرلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت شرطة المسطحات المائية بكفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس. وأسفرت الجهود عن تحقيق ضبط سيارة نقل محملة 234 شكارة سمك صغير الحجم نافق يستغل بالبيع لمصانع الأعلاف، إزالة 15 علبة غزل دورة مخالف بطول 1500 متر بحفارات الثروة السمكية، إزالة 10 جوبية صيد زريعة مخالفة بواقع 20 جوبية، بحفارات الثروة السمكية. وأثمرت الجهود عن إزالة 20 غريزة خشبية معده للصيد المخالف، إزالة 30 متر غزل جانب مخالف، ضبط 5 قضايا غزل دورة مخالف بطول 500 متر، 5 قضايا غزل جوابي مخالف، 3 قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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