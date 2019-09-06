الداخلية: إزالة 77 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن " الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

وكثفت مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" تواجدها الأمني بنطاق "بحيرة المنزلة" بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يُخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

ونجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط قضيتين مركب وفلوكه "بدون ترخيص" ، وقضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص" ، وضبط قضية ضُبط خلالها "85 شيكارة سمك مُجفف"، وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة "7 آلاف متر".

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ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في إزالة 45 مترا غزل شرك طير مخالف، وإزالة 45 متر غزل تحاويط مخالف، وإزالة 57 مترا وحدة غرائز خشبية، وإزالة 25 جوبية صيد مخالفة.

وأسفرت الحملات بمديرية أمن بورسعيد عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 65 ألف متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.