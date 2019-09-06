أخبار مصر | تعرف على آخر موعد للتقديم للحصول على المنح للدراسة بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر موعد للتقديم للحصول على المنح للدراسة بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية.

وأشار التقرير إلى تقديم جامعة القلب المقدس الكاثولويكية بمدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا، عدداً من المنح الدراسية خلال العام 2019 – 2020، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (الزراعة والغذاء، الكيمياء الزراعية والبيئية، الاقتصاد الزراعي، الطاقة).

ولفت التقرير إلى أنَّ آخر موعد للتقدم هو 11 سبتمبر الجاري، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي من هنا.

كما أوضح التقرير المنح المقدمة من ذات الجامعة بمدينه بريشا بشمال إيطاليا ، في العديد من التخصصات العلمية منها ( الفيزياء، الكيمياء، تكنولوجيا النانو)، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر الجاري، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الرابط الالكترونى التالي من هنا.

وأشار التقرير إلى إمكانية الاطلاع على كافة المنح الدراسية المقدمة من الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنا.

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح

المنح الدراسية للحصول عليعلى الدكتوراه من الهند



تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT.

Advertisements

وأشار التقرير إلى تقديم المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي IIT بالهند عددا من المنح الدراسية وتوفير فرص التحاق طلاب مصريين للابتعاث بالهند وذلك من خلال إعطاء فرصة لقبول عدد 60 طالب دكتوراه من مصر فى المجالات المختلفة سنوياً مع إمكانية زيادة العدد طبقاً للقواعد المعمول بها.

كما أفاد التقرير توافر فرص لالتحاق دارسين مصريين ببرنامج درجة الدكتوراه في ITT Bombay والتي قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، يلتزم خلالها الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس أو البحث بما يسند اليه لمده 8 ساعات عمل أسبوعيا.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتي من هنا.

وتطرق التقرير إلى تقديم معهد الهندى للتكنولوجيا دلهى IIT- Delhi فرصة لقبول عدد 100 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة به وتكون المصاريف الدراسية للطالب المصري مثل الطالب الهندي.

وأكد التقرير امكانية التحاق دارسين مصريين ببرامج درجة الدكتوراه International PhD Fellowship Programme IPFP & Research Scholar.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتي من هنا.

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه البرامج.

