أخبار مصر | معلومات عن تفعيل جهاز النقل للتنظيم البري الداخلي والدولي

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استعراض لوائح الجهاز:
وأضافت الوزارة أنه تم استعراض اللوائح الخاصة بالجهاز حيث شملت عدة مستجدات منها:
- الانتهاء من لائحة شئون العاملين.
- الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالجهاز.
- الاطلاع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لاعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز.
- وضع عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل.
- المطالبة بسرعة تعديلها للانتهاء منه.
- سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.
أهمية جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
تعود الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز لما يلي:
- سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي.
- دراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل.
- يكفل تحقيق العائد المطلوب.
- تحسين الخدمة المقدمة.
- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي.
- التنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية.
- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وظائف جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
الجهاز سيقوم بعدد من الوظائف المختلفة ومنها:
- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي.
- تنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه.
- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.