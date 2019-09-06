شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تدريب 200 شاب من متحدي الإعاقة بالمحافظات لتأهيلهم لانتخابات المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بصدد الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات من متحدي الإعاقة بالمحافظات من الراغبين في التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول إنتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

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وقال الوزير، في بيان صحفي، إن هذا البرنامج التدريبى يأتى في إطار برتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة والدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى للإعاقة، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل متحدي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المجلس القومى للإعاقة لتعريف متحدي الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وفي مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسؤوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للإلتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات.

وأضاف «شعراوى» أن الوزارة مهتمة بدعم متحدى الإعاقة في جميع المحافظات، موضحاً أن التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وتابع الوزير أنه سيتم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.