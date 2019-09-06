شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تزيل 511 حالة تعدي على النيل بالمحافظات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 511 حالة تعدي على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد 114 إزالة على طول النهر وفرعيه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي في تصريحات صحفية الجمعة، إن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وأضاف الوزير، أن أعمال الإزالات تستمر بصورة مكثفة في تنسيق تام بين الأجهزة المعنية في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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ووفقا لبيان رسمي أصدرته الوزارة الجمعه، قام قطاع الري بتنفيذ عدد (297 ) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد ( 100) إزالة على منافع الصرف، بينما قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (114) إزالة.

وأضاف تقرير رسمي أصدرته وزارة الري، أن الإزالات شملت عدد (5) إزالة بمحافظة الغربية وعدد (5) إزالة بمحافظة المنوفية وعدد (31) إزالة بمحافظة البحيرة وعدد (9) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (42) إزالة بمحافظة المنيا وعدد (6) إزالة بمحافظة أسيوط وعدد (1) إزالة بمحافظة سوهاج وعدد (12) إزالة بمحافظة قنا وعدد (3) إزالة بمحافظة أسوان .

كما قام قطاع الري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية، وأسفرت عن تنفيذ عدد (297) إزالة شملت إزالة عدد (132) بمحافظة القليوبية، وعدد (8) بمحافظة المنوفية، وعدد (1) بمحافظة الدقهلية وعدد (37) بمحافظة أسيوط وعدد (37) بمحافظة سوهاج وعدد (4) بمحافظة الشرقية .

وفي ذات السياق قامت هيئة الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 100 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 6 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ عدد ( 39) إزالة في نطاق اقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 21 ) إزالة بالدقهلية بعدد(18) إزالة)، بالاضافة إلى تنفيذ عدد (4) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 4) إزالة، وأيضا تنفيذ عدد ( 32) إزالة بنطاق اقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة بعدد ( 32) إزالة، وكذلك تنفيذ عدد (11) إزالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد (11) إزالة، إلى جانب تنفيذ عدد (14) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظة أسيوط بعدد ( 14) إزالة.