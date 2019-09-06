شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يُلقي كلمة مصر أمام منتدى الثورة الخضراء الإفريقية في غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في منتدى الثورة الخضراء الافريقية والذي عقد بمدينة أكرا بدولة غانا خلال الفترة من 3- 6 سبتمبر 2019، تحت عنوان «التحول في افريقيا بهدف خلق أنظمة غذائية مستدامة»، الذي ضم العديد من الحلقات النقاشية لبحث كيفية زيادة المرونة والتكيف في قطاع الزراعة بأفريقيا عن طريق التحول الرقمي وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إن الوزير ألقى كلمتين في المنتدى إحداهما أمام الجلسة النقاشية الخاصة بزيادة المرونة والتكيف في أنظمة الغذاء بأفريقيا، حيث أكد فيها على ضرورة قيام الحكومات الافريقية باستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يخدم ويتناسب مع صغار المزارعين بأفريقيا، من خلال وضع سياسات حكومية لتيسير تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحمل مخاطر التغيرات المناخية مع المزارعين وإمكانية التطوير بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التكامل بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوجيه والإرشاد بالمعلومات الهامة لأكبر عدد من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما قدم مقترحا بإطلاق قناة تليفزيونية أفريقية لتوفير الخدمات الإرشادية بلغات مختلفة وأيضا توفير المعلومات الفنية للمزارعين بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وربط المنتجين بالأسواق بما يحقق التجارة العادلة والتي تمكن صغار المزارعين من الوصول للأسواق وتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

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كما تناول أبوستيت قدرة قطاع الزراعة بأفريقيا في توفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وهذا بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

وتقديرا لدور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة الأفريقية قام رئيس اللجنة المنظمة لمنتدي الثورة الخضراء الأفريقية بتوجيه الدعوة لوزير الزراعة المصري لإلقاء الاعلان الختامي لمنتدي الثورة الخضراء الأفريقية لعام 2019، والذي حضره الرئيس الغاني نانا أدوا دانكوا وعدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وهيلاميريام ديساليني رئيس وزراء أثيوبيا السابق.

وقال «أبوستيت» إن الاعلان الختامي للمنتدى تضمن حزمة من الالتزامات والسياسات الهامة التي تساعد الحكومات الأفريقية على دعم التحول الرقمي لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وما يترتب عليها من تغيرات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على المزارعين وخاصة صغار المزارعين.

وعلي هامش هذا المنتدي، عقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية من نظرائه من الدول الافريقية وقادة المنظمات الدولية لبحث فرص التعاون المستقبلي، كما عقد جلسة مباحثات مع أوسو أفيري أكوتو وزير الزراعة الغاني، بشأن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي في مجالات استخدامات الصوب الزراعية والإنتاج الداجني.

ومن جانبه، شارك السفير عماد حنا السفير المصري في غانا في فعاليات المنتدي مما كان له أثر ملموس في المشاركة الإيجابية والناجحة لمصر في هذا التجمع الدولي الهام.

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يشارك فى منتدى الثورة الخضراء الأفريقية في غانا