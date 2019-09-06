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شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن السياسة.. رئيس وزراء بريطانيا يتناول وجبة سمك طازج بأحد الأسواق.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يحب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن يُهلك أعصابه فى الهموم السياسية للبلاد، وهو ما تحقق بزيارة سوق بيتيرهيد فيش ماركت فى أبردين باسكتلندا، متناولا وجبة من السمك الساخن.
بوريس جونسون وسط العاملين بالسوق
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، علق على أزمة حكومة بلاده التى تسعى الى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل قائلا:" لا أعتقد أنه من الصواب البقاء فى الاتحاد الأوروبى والشعب البريطانى هو صاحب القرار".
بوريس جونسون يتناول وجبة سمك
وقال جونسون فى مؤتمر صحفى اليوم: "يجب أن نخرج من الاتحاد الأوروبى فى الموعد المحدد لنتفرغ لتنفيذ تعهداتنا تجاه المواطنين"، وقد رفض البرلمان البريطانى اليوم ذلك الطلب، لتدخل لندن حالة من الارتباك السياسى حول بريكست.
جونسون خلال زيارته لأح د أسواق السمك
جونسون وسط العاملين فى السوق
جونسون يتناول وجبة سمك
جونسون
جونسونن يتفقد السمك الطازج
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