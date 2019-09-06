شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلميين: فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، إن الجمعية العمومية للنقابة، وافقت على كافة العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع، على أن يفوض نقيب المهن العلمية فى تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين، من 1 إلى 30% مما يحصل وذلك تمهيدا لزيادة معاشات العضو إلى ألف جنيه شهرًيا.
وأضاف المليجي، فى بيان اليوم:"وضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الاستثمارات الجارية بالنقابة، وافقت الجمعية العمومية على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة وفى فرعى المنصورة والإسماعيلية خاصة ".
وتابع نقيب العلميين:"تؤكد الجمعية العمومية فى هذا المجال على تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية . "
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