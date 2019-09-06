شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحظر استيراد الدواجن وأجزائها لإنقاذ الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام المصرى لمنتجى الدواجن، اليوم الجمعة، أنه فى ظل التدنى الموسمى الراهن فى أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة فى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج .

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد،اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة، موضحا أن الاجتماع انتهى ‎، بوقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلى بصورة حصرية.

‎كما قرر الاجتماع توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارى نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجى الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة، والتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على 200 منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.