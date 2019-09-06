شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تبحث مع الإمارات التعاون فى مجال علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أمس الخميس، الدكتور محمد ناصر الأحبابى مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بحضور د. محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال علوم الفضاء، وذلك بمقر الوزارة.

وأشادت وزارة التعليم العالى بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات الشقيقة فى كافة المجالات، والتى تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيرة إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية فى مجال الفضاء، مشيراً إلى أهمية مبادرة التحالف العربى المقرر توقيعها فى شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 11 دولة عربية؛ بهدف إنشاء قمر صناعى لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية، والتى تقدمت بها دولة الإمارات العربية الشقيقة فى مؤتمر القمة العربية التى عقدت فى تونس شهر مارس الماضى؛ لتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، من خلال تخصيص مشروع قمر صناعى يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون فى نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

ولفتت الوزارة إلى أهمية مدينة الفضاء المصرية لتكون مركزاً لتدريب الكوادر المختلفة بالدول العربية فى مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، خاصة أن هذه المدينة سوف تستضيف المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية.

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وخلال اللقاء ناقش الجانبان أوجه التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الإمارات للفضاء، وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء بالإمارات فى مارس الماضى؛ بهدف التعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وكذا الاستفادة من التجربة الإماراتية التى قامت بها وكالة الفضاء بالإمارات لتنمية الوعى المجتمعى بثقافة الفضاء، فضلا عن الاستفادة من التجربة الإماراتية فى آلية تفاعل وكالة الفضاء مع وسائل الإعلام المحلى والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ناصر الأحبابى مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تبنى خططها المستقبلية وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية، حيث عملت الوكالة على استراتيجية وطنية لقطاع الفضاء مدتها 10 سنوات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء تحدد المبادرات والمشاريع الفضائية التى تحقق رؤية الإمارات، وتتكون من ستة أهداف و20 برنامجاً و80 مبادرة تسهم فى تحقيق طموحات الدولة الفضائية على مدار السنوات العشر المقبلة، مضيفاً أن الإمارات تمتلك 10 أقمار اصطناعية فى المدار.

وأشار إلى ثمانية أقمار اصطناعية فى مرحلة التصنيع والتجهيز للإطلاق، موضحاً أن الدولة سوف تطلق «مسبار الأمل» العام المقبل، وقمرين هما «مزن سات» و«دى إم سات» للمراقبة الفضائية العلمية، موضحاً أن معدل إطلاق الأقمار الاصطناعية الإماراتية يتراوح بين قمرين إلى ثلاثة أقمار سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

حضر اللقاء المهندس ناصر بن حماد رئيس شئون المنظمات والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، ود. محمد إبراهيم مدير معمل الاختبارات الوظيفية للقمر الصناعى المصرى .