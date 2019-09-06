شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو زيد" يشارك باحتفالية ترسيم الأنبا بولس أسقفاً للكنيسة القبطية بأوتاوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، في الاحتفال الذي عقد بمقر كنيسة سان جورج وسان انطونيو الأرثوذكسية القبطية بالعاصمة الكندية أوتاوا، مساء أمس الخميس، بمناسبة قيام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بترسيم نيافة الأنبا بولس البراموسي أسقفاً جديداً للكنيسة القبطية في شرق كندا.

وحرص السفير المصرى، وأعضاء السفارة على مشاركة أبناء الجالية المصرية من الأقباط الاحتفال بهذه المناسبة، والذى شهد حضوراً كبيراً من شعب الكنيسة وقيادات الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان الفيدرالى، وبرلمان مقاطعة أونتاريو، فضلاً عن ممثلين عن الكنائس الأخرى فى العاصمة أوتاوا.

وقد ألقى السفير المصرى كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على عراقة وتاريخ الكنيسة القبطية في شرق كندا، التى تأسست الخدمة بها عام 1964، وتعد من أوائل الكنائس القبطية خارج مصر، مشيراً إلى أنّ الإيبارشية الجديدة التى تشمل اوتاوا ومونتريال وشرق كندا تلعب دوراً محورياً فى ربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم الأم، ومؤكداً على حرص السفارة على التواصل الدائم والمستمر مع الكنيسة القبطية من أجل خدمة أبناء الجالية، ومشيداً بحجم التعاون القائم بين السفارة المصرية وأبناء الجالية المصرية من الأقباط فى مختلف ربوع كندا، من أجل تنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف دعم المصالح المصرية، وتعزيز صورة مصر فى المجتمع الكندى.

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هذا، وقد شهد برنامج الاحتفال لقاءً جمع كبار المسئولين للتعارف والالتقاء بالأسقف الجديد، أعقبه إقامة الصلاة فى مقر كنيسة سان جورج وسان انطونيو الأرثوذكسية القبطية.

وألقى مايكل بيريك ممثلاً شخصياً لأندرو شير رئيس حزب المحافظين الكندى، والنائبان جون فريجر ومنى فورتييه عضوا مجلس العموم الكندى، فضلاً عن عدد من قساوسة الكنائس الكاثوليكية بالعاصمة أوتاوا، كلمات بهذه المناسبة رحبوا خلالها بالأسقف الجديد.

وفى الكلمة التى ألقاها نيافة الأنبا بولس بنهاية الاحتفال، حرص على توجيه الشكر إلى السفير المصرى على مشاركته ودعمه للكنيسة والجالية القبطية فى كندا، مشيراً إلى أن دور الكنائس القبطية حول العالم يكمن فى ربط الجالية القبطية بوطنهم الأم، والعمل يد بيد مع البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج من أجل خدمة مصالح مصر في الخارج.