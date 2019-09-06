شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قطاع الزراعة بأفريقيا قادر على توفير فرص عمل للشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى منتدى الثورة الخضراء الافريقية والذى انطلق فى مدينة أكرا بدولة 3 سبتمبر الجارى وحتى اليوم 6 سبتمبر، تحت عنوان "التحول فى أفريقيا بهدف خلق أنظمة غذائية مستدامة".

وشارك وفد الزراعة، فى العديد من الحلقات النقاشية لبحث كيفية زيادة المرونة والتكيف فى قطاع الزراعة بأفريقيا عن طريق التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، وألقى وفد وزارة الزراعة كلمتين فى هذا الحدث إحداهما أمام الجلسة النقاشية الخاصة بزيادة المرونة والتكيف فى أنظمة الغذاء بأفريقيا حيث أكد على ضرورة قيام الحكومات الافريقية باستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يخدم ويتناسب مع صغار المزارعين بأفريقيا، من خلال وضع سياسات حكومية لتيسير تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحمل مخاطر التغيرات المناخية مع المزارعين وإمكانية التطوير بالوسائل التكنولوجية الحديثة فى الزراعة.

وأكد أيضا على أهمية التكامل بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذا وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة للتوجيه والإرشاد بالمعلومات الهامة لأكبر عدد من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما قدم مقترحا بإطلاق قناة تليفزيونية أفريقية لتوفير الخدمات الإرشادية بلغات مختلفة وأيضًا توفير المعلومات الفنية للمزارعين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وربط المنتجين بالأسواق بما يحقق التجارة العادلة والتى تمكن صغار المزارعين من الوصول للأسواق وتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

كما تناول وفد الزراعة، قدرة قطاع الزراعة بأفريقيا فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وهذا بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة أفريقيا 2036.

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وتقديرا لدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القارة الأفريقية قام رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الثورة الخضراء الأفريقية بتوجيه الدعوة لوزير الزراعة المصرى لإلقاء الاعلان الختامى لمنتدى الثورة الخضراء الأفريقية لعام 2019، والذى حضره الرئيس الغانى نانا أدوا دانكوا وعدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية وتونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق وهيلاميريام ديسالينى رئيس وزراء أثيوبيا السابق.

وقالت وزارة الزراعة، أن الاعلان الختامى للمنتدى تضمن حزمة من الالتزامات والسياسات الهامة التى تساعد الحكومات الأفريقية على دعم التحول الرقمى لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وما يترتب عليها من تغيرات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على المزارعين وخاصة صغار المزارعين.

وعلى هامش المنتدى عقد وفد وزارة الزراعة لقاءات ثنائية من نظرائه من الدول الافريقية وقادة المنظمات الدولية لبحث فرص التعاون المستقبلي، كما عقد جلسة مباحثات مع أوسو أفيرى أكوتو وزير الزراعة الغانى بشأن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعى فى مجالات استخدامات الصوب الزراعية والإنتاج الداجنى.

السفير عماد حنا – السفير المصرى فى غانا حضر فعاليات المنتدى مما كان له أثر ملموس فى المشاركة الإيجابية والناجحة لمصر فى هذا التجمع الدولى الهام.