شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تتابع تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، لقاء مع مسؤولي شركات المقاولات العاملة في مشروع وحدات الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، والتى يتم تنفيذها بمدينة بدر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة العقبات التي تواجه عملية التنفيذ، ولسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات في الموعد المقرر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسؤولي جهاز المدينة.

وحث المهندس كمال بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع على سرعة النهو في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات، واختيار أفضل العينات.

المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يلتقي مع مسئولي شركات المقاولات العاملة في مشروع وحدات الموظفين

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسؤولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وأنه سيتم عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسؤولي المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ.