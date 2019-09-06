شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزل بعد انهيار جزئي دون خسائر بشرية بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المهندسه أمل فوزي رئيس مدينه قها، إخلاء منزل مكون من 3 طوابق من سكانه إثر سقوط جزء من المبنى بالطابق الأرضي، ولم تحدث خسائر بشرية. قالت رئيس المدينة، إنه تم إخطار لجنة المنشآت الآيله للسقوط ووضع حراسة على المبنى لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بحالته ومعرفة عما إذا كان سيتم هدمه وإزالته أم ترميمه.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من غرفة عمليات مجلس مدينه قها يفيد انهيار جزء بعقار في شارع القناطر الخيرية بالمدينة. انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة والعقيد حازم عفت مأمور قسم قها إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 4 أسر، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية سوى تلفيات بمخزن أدوات كهربائية نتيجة سقوط سقف الطابق الأرضي عليه وتم تحرير محضر بالواقعة.