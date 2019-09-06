شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. القطار بيفول بكام وتكلفة استهلاكه فى الكيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن تموين جرارات السكة الحديد بالسولار، وتكلفة كل كيلومتر من الرحلة وكيف يتم تموينها فى السطور التالية:- 1ـ القطارات نوعان الأول يعمل بالكهرباء كالمترو أو بالسولار مثل السكة الحديد. 2ـ جرارات قطارات السكة الحديد بها "تنك" واحد يتم ملؤه بالسولار قبل القيام بالرحلة. 4ـ السعة اللترية لتنكات هذه الجرارات تختلف من جرار لآخر وهى كالتالى: Advertisements 5ـ السعة اللترية لجرارات "مارلبورو" تبلغ 3 آلاف لتر وتعمل داخل الورش فقط. 6ـ السعة اللترية لجرارات الهنشل الألمانى تتراوح بين 10 لـ 12 ألف لتر وفق موديل تصنيع الجرار. 7ـ السعة اللترية لجرارات جى أى المتعاقد على شرائها عام 2008 يبلغ 6.5 ألف لتر. 8ـ يستهلك القطار سولار يتراوح بين 3.5 إلى 4 لترات لكل 1 كم. 9ـ المسافة من القاهرة إلى أسوان تصل لـ870 كم ويستهلك فيها القطار حوالى 3.45 ألف لتر. 10ـ وفقاً للسعر الحالى للتر السولار البالغ 6.75 جنيه، فالرحلة من القاهرة إلى أسوان تتكلف 23.5 ألف جنيه. 11ـ هيئة السكة الحديد متعاقدة مع وزارة البترول لتشغيل محطات تموين بالوقود بالورش التابعة لها. 12ـ لا يتوقف القطار خلال الرحلة للتموين بالسولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. القطار بيفول بكام وتكلفة استهلاكه فى الكيلو متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.