شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "جيلى" الصينية لإنتاج سيارات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة جيلي الصينية، لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي، والأجرة)، وذلك بديوان عام الوزارة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، فى ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها (أوتوبيسات، حافلات، سيارات) في شركاتها التابعة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والتي تعد مستقبل المركبات في العالم كله، حيث تحقق عائداً اقتصادياً من خلال استخدام الكهرباء بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، إلى جانب العائد البيئي لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدى.

يأتي هذا التوقيع، استكمالاً لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتى بدأت بتوقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة فوتون الصينية لتصنيع عدد (2000) أوتوبيس كهربائى على مدار أربع سنوات، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووفد وزارى مرافق له للصين، خلال شهر أبريل الماضي على هامش منتدى الحزام والطريق.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة "جيلي" على تطلع الشركة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظراً لما يتوافر بشركاتها التابعة من إمكانيات عالية المستوى، مما يمهد الطريق لعقد شراكة استراتيجية بين الجانبين فى مجال إنتاج عربات الركوب الكهربائية "الملاكي والاجرة، مؤكداً على أن الشركة تسعى لتلبية مطالب السوق المصرية من خلال منتجات تلائم الأجواء والطرق فى مصر.