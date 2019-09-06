شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة لا تفوتك عن رئيس زيمبابوى الراحل روبرت موجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى على حسابه الرسمى على تويتر إن رئيس البلاد السابق روبرت موجابى توفى عن عمر يناهز 95 عاما.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن موجابى توفى فى سنغافورة، حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك فى السنوات القليلة الماضية.

وقال منانجاجوا في تغريدة على الحساب الرسمي للرئاسة "أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي".

ويقم لكم الخليج 365 20 معلومة عن رئيس زيمبابوى الراحل روبرت موجابى:

- ولد روبرت جابريل موجابى فى فبراير 1924.

- سياسى ثورى وأول رئيس حكومة، وثانى رئيس لزيمبابوى.

- اشتهر بصراعة ضد البريطانيين عندما كانت زيمبابوى تعرف باسم روديجا.



روبرت موجابى

- فى 1964 اعتقلت السلطات البريطانية الزعماء الأفارقة من بينهم موجابى وظل فى السجن حتى 1974.

- توجه إلى موزمبيق وتولى بنفسه قيادة جيش زانو الذى تموله الصين والمعروف باسم جيش التحرير الزيمبابوى الإفريقي القومى.

- بعد نيل زيمبابوى استقلالها ترأس موجابى أول حكومة لبلاده فى 4 مارس 1980، ثم أصبح رئيسًا لها.

- بدأت المعارضة لحكمه بالنمو بسبب فترة حكمه الطويلة وسياسته التى كان يتبعها فى إدارة البلاد.



موجابى

- حصل على ثمانى شهادات جامعية تراوح بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

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- تولّى موجابى منصب الرئيس التنفيذى لزيمبابوى عام 1987.

- التقى موجابى بزوجته الأولى التى تعود أصولها إلى غانا "سالي هايفرون" المولودة عام 1933 ،وتوفيت فى عام 1992.

- فى 17 أغسطس 1996 أعاد موجابى زواجه من ماروفو طبقا للمراسم الدينية الرومانية الكاثوليكية.

- أجرى بعض الاصطلاحات عام 2000 حيث تضمّنت هذا التحسينات مطالبة البريطانيين بدفع تعويض لقاء الأراضى المقتطعة من السود، وسيقوم موجابى باقتطاع جزء من أراضيهم فى حال عدم دفعهم للتعويض.



موجابى

- فاز موجابى فى الانتخابات الرئاسيّة عام 2002

- خسر موجابى الانتخابات الرئاسيّة التى جرت عام 2008 لصالح منافسه تسفانجيراى Tsvangirai، إلّا أنّه رفض مغادرة مكتبه وطالبَ بعدّ الأصوات مرّةً أخرى، واستخدم العنف فى سبيل كسب المزيد من الناخبين، فهاجم وقتل أعضاءً من الحزب المعارض، أدّت هذه الأعمال التى قام بها موجابى ومناصريه على ثورةٍ مميتةٍ أخرى مسببةً سفك المزيد من الدماء ووقوع المزيد من الضحايا، وبعد الكثير من الدماء توصل موجابى وتسفانجيراى إلى اتفاقٍ مشترك ينصّ على اقتسام السلطة.

- قام موجابى عام 2010 بتعيين حاكمٍ لزيمبابوى دون استشارة تسفانجيراى، وهذا ما دلّ على عدم رغبة موجابى بمشاركة السلطة.

- أعلن موجابى ترشحه للانتخابات الرئاسيّة عام 2012 إلّا أنها تأجّلت حتّى 2013. أظهر موجابى نيتّه فى تحدّى تسفانجيراى فى الانتخابات مرةً أخرى فى يوليو 2013 عندما سؤل عن خططه المستقبليّة فى حال فاز بالانتخابات، حيث ذكر أنّه يريد حكم زيمبابوى حتّى يتمّ عامه المئة.

- فاز موجابى فى الانتخابات فى أغسطس 2013 بعد حصوله على 61% من أصوات الناخبين.

- قام الجيش الوطنى فى زيمبابوى بانقلابٍ سياسى فى 15 نوفمبر عام 2017.

- تم وضع موجابى تحت الإقامة الجبريّة فى منزله، وتمّت إزاحته من منصبه، وبدأت الاتهامات بالكيل له، وتبع هذا استقالة موجابى من الرئاسة فى 21 نوفمبر 2017.

- وفاة موجابى فى 6 سبتمبر 2019.