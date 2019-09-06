شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من تركيب 8.3 مليون عداد مسبق الدفع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة استطاعت منذ بدء تركيب العدادات مسبقة الدفع تركيب ما يقرب من 8.3 مليون عداد على مستوى شركات التوزيع الـ9 حتى نهاية أغسطس الماضى.
وأكد حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطة الوزارة تستهدف استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع أو ذكية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على العدادات المسبقة الدفع، خاصة مع وضع طرق كثيرة لشحن الكارت الخاص بالعداد وآخرها تجربة الشحن عن طريق تطبيق إلكترونى على هاتف المشترك.
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