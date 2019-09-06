شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنشاء وحدة للملكية الفكرية لدعم الباحثين بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت الجلسة الأولى لمجلس الدراسات العليا لجامعة حلوان للعام الجامعي 2019 / 2020 بمقر المعهد القومى للملكية الفكرية، برئاسة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت الدكتورة مني فؤاد، على أهمية انعقاد جلسات المجلس بمختلف كليات الجامعة، بما يتيح فرصة للتعرف على كل كلية، وأهم ما يميزها، وإتاحة فرص التعاون القوى بين كليات الجامعة.

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وأشار الدكتور أحمد سلامة المستشار العلمى للمعهد، إلى تاريخ نشأة المعهد الذى تمثل فى تقدم دكتور ياسر جاد الله عميد المعهد بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبى، لإنشاء درجة الماجستير فى الملكية الفكرية، بالتعاون مع جامعات ماستر يخت بهولندا وتاليين باستونيا واليكنتا بأسبانيا، ونجاحه فى تحويل الماجستير إلى معهد قومى للملكية الفكرية يقدم خدماته العلمية فى منح درجتى الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية، والتدريب والاستشارات والتحكيم فى قضايا الملكية الفكرية.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد، أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء وحدة للملكية الفكرية لدعم الباحثين بالجامعة في مجال تسجيل وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وتحويلها إلي موارد مالية لدعم ميزانية الدولة، ويدير الوحدة مجلس برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإدارة عمادة المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.