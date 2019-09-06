شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تدرب ذوى الاحتياجات الخاصة لخوض انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة بصدد الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات من الراغبين فى التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة .



وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار برتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التنمية المحلية والدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى للإعاقة، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.

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وأكد الوزير حرص الوزارة على التنسيق مع المجلس القومى للإعاقة لتعريف ذوى الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وفى مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للالتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مهتمة بدعم متحدى الإعاقة فى جميع المحافظات موضحاً أن التنمية المحلية من أوائل الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص، كما تم إنشاء وحدات مماثلة فى المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .

وأضاف أنه سيتم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة القادمة لبعض الموظفين فى المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .