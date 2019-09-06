شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 23 31

السلوم 21 31

سيوة 24 36

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 21 36

السويس 23 36

العريش 22 32

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

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نخل 17 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 17 31

الطور 27 36

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 26 39

بني سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 41

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 42

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 34