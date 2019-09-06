شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يواصلون تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الدور الثانى من الثانوية الأزهرية 2019، تسجيل رغباتهم لليوم الثانى على التوالى، بتنسيق كليات جامعة الأزهر ،حيث تم فتح التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أمس الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين القادم 9 سبتمبر.
ويبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل فى هذه المرحلة 63092 طالبا وطالبة ،علما بأن عدد الطلبة الناجين فى الدور الثانى 52486، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يواصلون تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.