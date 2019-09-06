شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يواصلون تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الدور الثانى من الثانوية الأزهرية 2019، تسجيل رغباتهم لليوم الثانى على التوالى، بتنسيق كليات جامعة الأزهر ،حيث تم فتح التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أمس الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين القادم 9 سبتمبر.

ويبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل فى هذه المرحلة 63092 طالبا وطالبة ،علما بأن عدد الطلبة الناجين فى الدور الثانى 52486، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606.