شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى، برئاسة محمد يوسف مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة طيران الخليج رقم gf75 اشتبه عمرو مبروك فى الراكب g .a بنجلاديشى الجنسية قادم من البحرين، حيث تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من محمد الخولى وأحمد حسن ابوزيد ومصطفى الفقى مأمورى الجمرك، فتبين وجود 1447عبوة مختلفة من مستحضرات التجميل مخفاة بالعلب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر يوسف وصفى مدير جمرك مطار شرم الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وطارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.





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