شكرا لقرائتكم خبر عن 60% من القراء يتوقعون القضاء على السوق الموازية حال تسعير المحاصيل قبل زراعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه "الخليج 365 على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع القضاء على السوق الموازية حال تسعير المحاصيل قبل زراعتها، توقع غالبية القراء القضاء على السوق الموازية حال تسعير المحاصيل قبل زراعتها.

وتوقع 60% من القراء القضاء على السوق الموازية حال تسعير المحاصيل قبل زراعتها، بينما استبعد 40% من القراء القضاء على السوق الموازية حال تسعير المحاصيل قبل زراعتها.