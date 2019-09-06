شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 5 خطوات اتخذتها شمال سيناء لعودة محمية الزرانيق إلى طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت محافظة شمال سيناء 5 خطوات جديدة لعودة محمية الزرانيق لطبيعتها، وبحسب بيان للمحافظة الخطوات هى :

1- تفقد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء محمية الزرانيق، وزار المبنى الإدارى والفندق البيئى وقرية الصيادين وبرج مشاهدة الطيور .

2- تعظيم الاستفادة من محمية الزرانيق واستثمارها وتنميتها اعتمادًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية لدراسة إعادة ترسيم المحميات الطبيعية ذات المساحات الشاسعة، وصدور قرار وزارة البيئة رقم 189 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة المشار إليها.

3- وضع رؤية للمحافظة بشأن استخدام محمية الزرانيق وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- التأكيد على أن الأنشطة والمشروعات التى من الممكن تنفيذها فى محمية الزرانيق وسبخة البردويل تتفق مع الأنشطة المصرح بممارستها والتى لا تعرض المنطقة للتلوث أو التدمير أو تضر بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو القيمة الجمالية.

5- أهمية محمية الزرانيق أنها تبلغ مساحتها 250 كيلو مترا مربعا، وتم إعلانها لحماية مسار هجرة الطيور، وتقتصر الأنشطة الاقتصادية بالمحمية على صيد الأسماك ورعى الأغنام وصيد السمان، ومشاهدة الطيور والأبحاث العلمية المتعلقة بالغطاء النباتى والحياة البرية، والاستفادة من معالم أثرية تضمها المحمية وهى منطقتى الخوينات والفلوسيات.

Advertisements



محمية الزرانيق



محمية الزرانيق



محمية الزرانيق



محمية الزرانيق



محمية الزرانيق