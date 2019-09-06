شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات البصل لـ407 آلاف و797 طنًا حتى 28 أغسطس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية بوزارة الزراعة، ارتفاع صادر البصل إلى 407 آلاف و797 طنًا، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 28 من الشهر الماضى، وجارى التصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة.



وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جميع الشحنات المصدرة من منتجات الخضر والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات الموسم الحالى، موضحًا أن محصول البصل حصل المركز الثالث فى الصادرات بـ407 آلاف و797 طنًا، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعداد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير.



فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل بالنسبة للسعودية، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.