حدث ليلًا| خطة الحكومة لتحويل التوك توك لخردة.. وشقق سكنية بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث على الصعيدين الدولي والمحلي.

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف طرح بعض الوحدات السكنية المميزة بمساحات مختلفة بالمرحلة الثانية والثالثة بمشروع طيبة جاردنز - بمدينة 6 أكتوبر.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

"الحكومة تحول التوك توك لخردة".. خطة جديدة للقضاء على الوسيلة المزعجة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

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الاستلام فوري.. "الأوقاف" تعلن عن وحدات سكنية مميزة بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عن طرح بعض الوحدات السكنية المميزة بمساحات مختلفة بالمرحلة الثانية والثالثة بمشروع طيبة جاردنز - بمدينة 6 أكتوبر.

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السجيني عن توجه الحكومة لاستبدال "التوك توك" بـ"الميني فان": "بادرة خير"

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان"، يؤكد وفائها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته في العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب.

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خدمات طبية جديدة ضمن الرعاية الصحية بـ"الوطنية للإعلام"

وافقت لجنة الإشراف على الرعاية الطبية بالهيئة الوطينة للإعلام، برئاسة إبراهيم العراقي، المشرف على إضافة تعاقدات مع مستشفيات جديدة لتقديم خدمات طبية متميزة، وذلك في إطار توجيهات حسين زين رئيس الهيئة بالعمل المتواصل لتطوير وتحسين الخدمات الطبيه المقدمه للعاملين بمختلف قطاعات الوطنيه للإعلام.

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أشعلا فيه النيران.. سائق يعتدي على عامل بسبب "دابة" بالزقازيق

اعتدى سائق وشقيقه على، صديق لهما؛ بسبب خلافات مادية، وأشعلا فيه النيران.

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بسبب وجبة كشري.. إصابة 8 أشخاص في السويس بأعراض تسمم

أصيب 8 مواطنين بأعراض اشتباه تسمم؛ عقب تناول وجبة "كشري" بأحد المحلات في السويس.

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انهيار عقار من 3 طوابق دون خسائر بشرية بالقليوبية

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، انهيار جزء من عقار مكون من 3 طوابق بأحد الشوارع، دون خسائر بشرية.

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وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل

قال عضو مجلس السيادة في السودان الفريق شمس الدين الكباشي إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الليلة، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل.

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موريتانيا: قرى الجنوب أصبحت معزولة بسبب السيول​

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة، تحاصر بعض قرى الجنوب الموريتاني.

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وزير الاقتصاد البرازيلي يعتذر عن إهانة زوجة الرئيس الفرنسي

اعتذر وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو جيديس، عن إهانة وجهها لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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اتفاق تعاون بين موسكو ودمشق لعودة الأطفال الروس من سوريا

بحثت مفوضة حقوق الأطفال الروسية آنا كوزنيتسوفا مع الرئيس السوري بشار الأسد عودة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى "داعش" وجماعات إرهابية أخرى.

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​السلطات الصحية الأمريكية تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين بمجال الصحة في الولايات المتحدة عثروا على خلات "فيتامين هـ" في عينات من منتجات السجائر الإلكترونية ربما تكون مرتبطة بزيادة أمراض الرئة في أنحاء البلاد.

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السفارة الأمريكية باليمن: التحالف الدولي يعمل على إنهاء قدرات داعش

باركت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الخميس/ انضمام اليمن إلى التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أن التحالف يعمل على إنهاء قدرات تنظيم (داعش) الإرهابي في تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

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وزارة الدفاع الروسية تنفي مقتل أحد عسكرييها في إدلب السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقارير تزعم مقتل أحد العسكريين الروس في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب السورية.

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