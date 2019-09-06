باليوم والتاريخ.. اعرف موعد المناسبات الإسلامية المتبقية بعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء عام 2019 ، ينشر ”الخليج 365” لقرائه أهم المناسبات الإسلامية المتبقية خلال العام الجارى باليوم والتاريخ، وذلك كما يلى: - عاشوراء: الإثنين 10 محرم 9 سبتمبر. Advertisements - مولد النبى: الأحد 12 ربيع الأول 10 نوفمير.

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