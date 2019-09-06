شكرا لقرائتكم خبر عن توريد أغطية بديلة لبلاعات الصرف الصحى المسروقة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة تركيب أغطية البلاعات المفقودة حفاظا على أرواح وسلامة المارة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، معلنا عن توريد أغطية جديدة للمطابق.

وفى هذا السياق أعلن رئيس مدينة العياط اللواء أحمد عبد الفتاح، عن تركيب اغطية جديدة لمطابق قرية العطف وحدة البليدة، والتى تم سرقتها، وذلك للحفاظ على سلامة المارة، مطالبا الاهالى بالحفاظ عليها من السرقة والإبلاغ عن أى محاولة لسرقتها.

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ما قامت إدارة مرافق بحى بولاق الدكرور ، تحت إشراف العميد إيهاب مكاوى رئيس حي بولاق الدكرور، بتطهير شبكات الصرف الصحى بشوارع جامع زكريا من شارع بشندي وعوض الدرس من شارع المصرف، ومحمود البنا من شارع ناهيا، كما تم تركيب عدد من الأغطيه والبراويز للبلاعات بشارع النصر المتفرع من شارع المصرف وكذلك شارع بديوى عبد الظاهر وابوبكر الصديق وحوض الذوات.

وكانت منطقة الطالبية شهدت وفاة طفل بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى بدون غطاء امام نادى الطالبية.