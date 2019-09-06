شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن مد صرف الأسمدة الصيفية لـ15 من الشهر الجارى بالجمعيات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر مد صرف الأسمدة للزراعات الصيفية من الجمعيات الزراعية، حتى 15 من الشهر الجارى، موضحا أن هناك اجتماعات دورية مع شركات الأسمدة المنتجة، لاستكمال حصص مقررات الزراعات الصيفية .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أن قرار مد صرف الأسمدة الصيفية حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة، موضحا أن معظم المحاصيل الصيفية دخلت الآن مرحلة النضج، محصول الذرة مرحلة ما بعد النضج، والأرز تم طرد السنابل، وعدة محاصيل زراعية صيفية أخرى فى مرحلة النضج.

وأكد عباس "الشناوى" أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية، وتطبيق منظومة "الباركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للقضاء على عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات، والمتابعة من بدء خروج المخصصات من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية وتوزيعها، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.