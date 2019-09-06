بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد ميلاد العذراء مريم بكنيسة مصر الجديدة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، مساء اليوم ، قداس عيد ميلاد العذراء مريم وذلك بالكنيسة الكاثوليكية بمصر الجديدة.

يحتفل الكاثوليك في شهر سبتمبر بخمسة أعياد للعذراء مريم، في يوم 8 سبتمبر، يحل عيد مولد العذراء. وفي 12 سبتمبر، عيد اسم مريم الكلى القداسة، وفى 15 سبتمبر، عيد سيدة الحصاد. (في الكنيسة السريانية عمومًا)وفى 15 سبتمبر، عيد مريم سيدة الأحزان. (فى الكنيسة الكاثوليكية عمومًا) وفى 30 سبتمبر، خطوبة مريم العذراء ويوسف النجار. (في الكنيسة السريانية عمومًا) ، كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد احتفلت أغسطس الماضى بعيد وفاة العذراء مريم بعد صوم استمر أسبوعين.

تحتل السيدة العذراء مريم مكانة هامة فى الكنيسة الكاثوليكية وتتسمى بعدة مسميات من بينها الحمامة الحسنة والجليلة، ووالدة الإله، وحمل الله، والثيؤطوكوس والممتلئة نعمة وغيرها.

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فيما يترأس الأب بولس ساتى مدبر طائفة الكلدان، صباح اليوم الجمعة، قداس عيد ميلاد العذراء مريم، وذلك بكنيسة سانت فاتيما الكاثوليكية بمصر الجديدة.

ويحتفل الكاثوليك فى شهر سبتمبر بخمسة أعياد للعذراء مريم، فى يوم 8 سبتمبر، حيث يحل عيد مولد العذراء، وفى 12 سبتمبر عيد اسم مريم الكلى القداسة، وفى 15 سبتمبر عيد سيدة الحصاد (فى الكنيسة السريانية عمومًا)، وفى 15 سبتمبر عيد مريم سيدة الأحزان (فى الكنيسة الكاثوليكية عمومًا)، وفى 30 سبتمبر خطوبة مريم العذراء ويوسف النجار (فى الكنيسة السريانية عمومًا).

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد احتفلت أغسطس الماضى بعيد وفاة العذراء مريم بعد صوم استمر أسبوعين، حيث تحتل السيدة العذراء مريم مكانة هامة فى الكنيسة الكاثوليكية.