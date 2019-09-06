شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ رفع كفاءة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد مشروع تجديد وتطوير 200 عربة درجة ثالثة ضمن خطة رفع كفاءة وتحسين الخدمة بالقطارات العادية على مستوى خطوط الهيئة. وقالت مصادر مسئولة بالهيئة اليوم، إن مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ينفذ هذا المشروع ويقوم بالتجديد الشامل للعربات ويتم توريدها على دفعات للهيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تبدأ رفع كفاءة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.