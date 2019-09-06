أخبار مصر

الأزهر يبدأ إعادة المقابلة الشخصية للمسابقة العامة للإيفاد الأحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ إعادة المقابلة الشخصية للمسابقة العامة للإيفاد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف إعادة المقابلة الشخصية لكل من رسب فى نتيجة المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019 ،وذلك يوم الأحد القادم 8 سبتمبر، حتى الأربعاء الموافق 11 من الشهر ذاته، ولمعرفة موقف الراسب من إعادة المقابلة الشخصية، يمكن له الاطلاع على الرابط التالى

 

كان الأزهر الشريف، أعلن عن توجيهات لديوان المظالم بالأزهر، بفتح باب التظلمات والشكاوى للمتضررين من نتيجة  المسابقة العامة للإيفاد 2018/2019م.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر يبدأ إعادة المقابلة الشخصية للمسابقة العامة للإيفاد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا