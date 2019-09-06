شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ إعادة المقابلة الشخصية للمسابقة العامة للإيفاد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف إعادة المقابلة الشخصية لكل من رسب فى نتيجة المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019 ،وذلك يوم الأحد القادم 8 سبتمبر، حتى الأربعاء الموافق 11 من الشهر ذاته، ولمعرفة موقف الراسب من إعادة المقابلة الشخصية، يمكن له الاطلاع على الرابط التالى

كان الأزهر الشريف، أعلن عن توجيهات لديوان المظالم بالأزهر، بفتح باب التظلمات والشكاوى للمتضررين من نتيجة المسابقة العامة للإيفاد 2018/2019م.