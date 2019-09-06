شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ إعادة المقابلة الشخصية للمسابقة العامة للإيفاد الأحد والان مع تفاصيل الخبر
كان الأزهر الشريف، أعلن عن توجيهات لديوان المظالم بالأزهر، بفتح باب التظلمات والشكاوى للمتضررين من نتيجة المسابقة العامة للإيفاد 2018/2019م.
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