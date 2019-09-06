الصحة: توفير 40 جهاز لفحص اورام الثدى بالوحدات يتميز بدقة النتائج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة عن ضخ 40 جهاز "فحص ثدى" بالوحدات الصحية ب 9 محافظات لتسهيل إجراءات الكشف المبكر عن اورام الثدى ضمن مبادرة صحة المرأة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل شهرين . وقالت وزارة الصحة والسكان أن الجهاز حاصل على موافقة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وسيتم استخدامه لأول مرة فى مصر، لتحسين الأداء وسهولة قراءة النتائج بالأرقام. وكان الدكتور حمدى عبدالعظيم، أستاذ طب الأورام بالقصر العيني، والمشرف العام على مبادرة صحة المرأة، قال إن المبادرة الرئاسية هى "منظومة ذكية غير مكلفة"، لافتًا إلى أنها ستتحول إلى مشروع قومى مستمر يهدف إلى الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدى والذى بدوره يؤدى إلى زيادة نسب الشفاء وتقليل تكلفة ورحلة العلاج.

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