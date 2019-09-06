شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تنظم حفلا لإعلان افتتاح كلية الطب البشرى بالجامعة منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة "NUB" والدكتور حسام الملاحى، رئيس الجامعة عن تنظيم حفل رسمى، السبت 14 سبتمبر الجارى، حفل افتتاح لكلية الطب البشرى بالجامعة، المنشأة بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية "MUVI"، والتى تعتبر من أقدم مدارس الطب على مستو العالم.

وكان الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، قد أعلن صدور قرار وزارة التعليم العالى بالموافقة على بدء الدراسة بكلية طب البشري بالجامعة، مشيرا إلى أن الكلية منشأة باتفاقية شراكة مع كلية الطب فى فيينا التى تعتبر من أقدم مدارس الطب على مستو العالم، مؤكدا أن الاتفاقية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

وأضاف الملاحى، أن قرار بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة النهضة صدر ويحمل رقم 3310 لسنة 2019، ونص على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة النهضة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل الذى تبدأ أعماله شهر سبتمبر المقبل.

فيما أكد المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء الجامعة ، أن هناك شراكة كاملة مع جامعة فيينا الطبية للإشراف على مناهج ومحاضرات وبرامج تدريب وتقييم الطلاب فى كلية الطب البشرى بجامعة النهضة التى تبدأ الدراسة ستبمبر المقبل، كاشفا عن أن الطالب سيسافر لمدة تيرما دراسيا خلال فترة دراسته إلى جامعة فيينا الطبية لينهى برامج تدريبية فى المستشفيات التابعة لجامعة فيينا ويعود لكلية الطب بجامعة النهضة مرة أخرى لاستكمال دراسته.

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وأكد الرشيدى لـ"الخليج 365"، أن مستوى الخريج من كلية الطب البشرى بجامعة النهضة، سيكون على مستوى السوق الأوروبية وليس السوق المحلية والإقليمية فقط، قائلا: "نعمل على أن تكون كلية الطب البشرى بجامعة النهضة مثالا على التعليم الطبى الحديث فى مصر وقائدة لمنظومة القطاع الطبى الحديث.

وأشار المهندس محمد الرشيدى إلى أن كلية الطب البشرى بجامعة النهضة عقدت بروتوكول تعاون وحق استخدام لمستشفى بنى سويف التخصصى وكذلك المستشفى الجامعى التابع لجامعة بنى سويف، وكذلك تقوم جامعة النهضة بالانتهاء من وتجهيز مستشفى المعلمين ببنى سويف، إضافة إلى تجهيزها 6 وحدات صحية فى مختلف قرى ونجوع محافظة بنى سويف؛ لاستخدامها فى تدريب الطلاب بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة الصحة والجهات المعنية، قائلا: "كلية الطب البشرى فى جامعة النهضة ستجلب تعليما طبيا حديثا ومختلفا إلى نظام التعليم الجامعى فى مصر".



