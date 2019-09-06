شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان بدء البرنامج.. أبرز 5 معلومات عن قرار استبدال التوك توك بـ"مينى فان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، وهى المينى فان، وهو القرار الذى من المقرر تفعيله خلال الأيام المقبلة. ويستعرض الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن هذا القرار: ويستعرض الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن هذا القرار: - اجتماع مع مصنعى التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات المينى فان. - سيارات "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى. Advertisements - وزارة المالية تتبنى تنفيذ البرنامج. - المشروع يوفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين. - يساهم فى توفير من فرص العمل للشباب.

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