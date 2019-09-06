شكرا لقرائتكم خبر عن قانون حماية البحيرات يعاقب بسحب الترخيص نهائيا من المركب..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الحكومة بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من البرلمان، وسيجرى مناقشته فى بداية دور الانعقاد المقبل بلجنة الزراعة.

ونص القانون على سحب الترخيص نهائيًا حال قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن، كما يسحب الترخيص لمدة 6 أشهر إذا قام المركب بأعمال صيد غير قانونية وإذا تكررت المخالفة يتم سحب الترخيص نهائيا.

وجاء نص المادة 38 على "إذا ثبت قيام المركب بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة ستة أشهر، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.