شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فضائح كشفها ياسر برهامى عن الإخوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، سلسلة تصريحاته التى يفضح فيها جماعة الإخوان وأخطائها فى اعتصام رابعة العدوية، حيث كشف كيف خدعت الإخوان، التيارات الإسلامية وعلى رأسهم التيار السلفى، بشأن مبادرات طرحها السلفيون لإنهاء اعتصام رابعة، إلا أن الإخوان رفضت مبادرتهم وأصرت على التصعيد والعنف. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 فضائح كشفها ياسر برهامى عن الإخوان: - السيناتور جون ماكين خدع الإخوان وقادهم نحو ممارسة العنف. Advertisements - الإخوان هى من مهدت للعنف فى رابعة. - الإخوان طلبت من السلفيين محاولة إنقاذهم من خلال حل سياسى ثم غدرت بالتيار السلفى. - الإخوان حاولوا إشراك الدعوة السلفية فى الاعتصام وأهدروا دماء عناصرهم.

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