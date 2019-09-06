شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: النظام لا يمنع الجمع بين المنظومة الشاملة وأى تأمين آخر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: “كل المواطنين يقدروا يتمتعوا بالتأمين الصحى الشامل أيًا كان جهة عملهم والمنظومة الجديدة للتأمين الصحى لا تمنع الجمع بينه وبين أى تأمين صحى أخر.
وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أول يوليو الماضى تجريبيًا فى محافظة بورسعيد، وأن توفير 25 وحدة للتسجيل و7 مستشفيات إحالة.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى: النظام لا يمنع الجمع بين المنظومة الشاملة وأى تأمين آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.