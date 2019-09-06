شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: النظام لا يمنع الجمع بين المنظومة الشاملة وأى تأمين آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الموظفين والأفراد الذين يتمتعون بتأمين صحى محدد تقدمه هيئات ومؤسسات وشركات لا يتعارض مع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: “كل المواطنين يقدروا يتمتعوا بالتأمين الصحى الشامل أيًا كان جهة عملهم والمنظومة الجديدة للتأمين الصحى لا تمنع الجمع بينه وبين أى تأمين صحى أخر.

وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أول يوليو الماضى تجريبيًا فى محافظة بورسعيد، وأن توفير 25 وحدة للتسجيل و7 مستشفيات إحالة.