شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انهيار جزئى بمنزل من 3 طوابق بمدينة قها بالقليوبية دون خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية انهيارًا جزئيًا بعقار مكون من 3 طوابق بأحد شوارع المدينة، دون خسائر بشرية سوى تلفيات بمخزن أدوات كهربائية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات مجلس مدينه قها، بانهيار جزئى بعقار فى شارع القناطر الخيرية بالمدينة.

على الفور انتقلت المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة والعقيد حازم عفت مأمور قسم قها، إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 4 أسر، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية سوى تلفيات بمخزن أدوات كهربائية، نتيجة سقوط سقف الطابق الأرضى عليه.

وأشارت المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة، لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم إخلاء العقار وقطع المرافق عنه، وتعين حراسة على العقار لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تحرير محضر إدارى رقم 998 قسم قها بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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