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سيدة تحرر محضرا ضد طبيب لاكتشاف فوطة ببطنها بعد شهرين من ولادة قيصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حررت أية ع. م 25 سنة محضر اتهمت فيه الدكتور (ت.ا) طبيب النسا والتوليد بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أنه قام بإجراء جراحة قيصرية لتوليدها وبعدها شعرت بآلام شديدة بالبطن. 

وقالت فى المحضر الذى حمل رقم 1438 جنح الإسماعيلية أنها بعد الولادة عانت معاناة لا تطاق وذهبت إلى الطبيب عدة مرات وهو يوصف حالتها أن الرحم الخاص بها  كبير.

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وبعد أن راجعت عدد كبير من الأطباء  اكتشفوا أن الطبيب ترك فى بطنها فوطة بعد إجراء عملية الولادة القيصرية، وتم استئصال جزء من الأمعاء وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب.

 

 

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