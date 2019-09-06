شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف معاشات سبتمبر المحولة على بنك ناصر والبريد.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

كانت وزيرة التضامن، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتباراً من صباح يوم الأحد الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من الثلاثاء.