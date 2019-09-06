بسبب وجبة كشري.. إصابة 8 أشخاص في السويس بأعراض تسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
أصيب 8 مواطنين بأعراض اشتباه تسمم؛ عقب تناول وجبة "كشري" بأحد المحلات في السويس.
تلقى قسم شرطة السويس، بمديرية أمن السويس، إخطارًا من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، بوصول (8) مواطنين مصابين باشتباه تسمم، إثر تناولهم إحدى الوجبات الغذائية (كشري) من أحد المحلات.
وبالفحص تبين تناول المصابين وجبة طعام من أحد محال الكشري الكائنة بمدينة السويس، ما أدى إلى إصابتهم.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى وخروجهم جميعًا بعد تلقي العلاج اللازم، وتم ضبط (2) من القائمين على إدارة المحل، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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