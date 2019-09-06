أشعلا فيه النيران.. سائق يعتدي على عامل بسبب "دابة" بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

اعتدى سائق وشقيقه على، صديق لهما؛ بسبب خلافات مادية، وأشعلا فيه النيران.

تلقى مركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا باعتداء أحد الأشخاص على آخر وإشعال النيران به في قرية بهنباي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة (عامل - مُقيم بذات القرية "بحروق متفرقة بالجسم") وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

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وبسؤال كل من (والد المصاب – زوجة المصاب) أقرا بحدوث مشاجرة بين المصاب وكلٍ من (سائق وشقيقه وزوجة السائق.. مقيمين بدائرة المركز) بسبب خلافات سابقة بينهم، إثر إتهامهما للمصاب بسرقة دابة، وأقدم المشكو فى حقهما الأول والثاني بإشعال النيران في المجني عليه، ما أدى إلى حدوث إصابته، كما اتهمت زوجة المُصاب المشكو في حقها (زوجة السائق) بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات .

تمكن رجال مركز شرطة الزقازيق، من ضبط المتهمين وبسؤال المشكو في حقه الأول، اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتبين إصابته بحرق بالساعد الأيمن أثناء ارتكابه الواقعة، واعترفت زوجته بالتعدي على زوجة المُصاب بالضرب وإحداث إصابتها لذات السبب، وأنكر شقيق المشكو في حقه صلته بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.